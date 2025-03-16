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​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска

Эта ознакомительная поездка была совершенно случайной и спонтанной. Во время визита корреспондента «Известий» на Ульяновский автозавод генеральный директор предприятия Алексей Спирин неожиданно предложил поближе познакомиться с первым, еще даже не предсерийным, а скорее опытным образцом «Патриота» с новым дизельным двигателем.

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