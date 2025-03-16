​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска

Эта ознакомительная поездка была совершенно случайной и спонтанной. Во время визита корреспондента «Известий» на Ульяновский автозавод генеральный директор предприятия Алексей Спирин неожиданно предложил поближе познакомиться с первым, еще даже не предсерийным, а скорее опытным образцом «Патриота» с новым дизельным двигателем.