​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска

Эта ознакомительная поездка была совершенно случайной и спонтанной. Во время визита корреспондента «Известий» на Ульяновский автозавод генеральный директор предприятия Алексей Спирин неожиданно предложил поближе познакомиться с первым, еще даже не предсерийным, а скорее опытным образцом «Патриота» с новым дизельным двигателем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии