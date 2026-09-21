Театр абсурда
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Театр абсурда

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Налог на дроны или вычет для бизнеса? Разбираем, что на самом деле готовит Минфин

Налог на дроны или вычет для бизнеса? Разбираем, что на самом деле готовит Минфин

По соцсетям разлетелась новость: «Россиянам готовят налог на защиту от дронов». Звучит как сюрреализм — платить за то, чтобы твой завод не разбомбили.

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