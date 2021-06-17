Экс-главу РКЦ «Прогресс» хотят отправить в колонию на 10 лет за растрату

В ноябре 2020 года Александр Кирилин предстал перед судом в третий раз. За несколько месяцев в Кировском районном суде опросили несколько десятков свидетелей, в том числе сотрудников РКЦ «Прогресс» и представителей госкорпорации «Роскосмос».