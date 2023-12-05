В Киеве начали активную игру против Зеленского

Политическая борьба на Украине вышла на качественно новый уровень. Если раньше в оппозицию к Владимиру Зеленскому записывали лишь Валерия Залужного, то теперь в этом противостоянии появляются новые «старые» игроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии