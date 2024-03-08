Трамп назвал причиной конфликта на Украине неуважение к Байдену

Бывший президент США прокомментировал выступление Джо Байдена перед конгрессом по теме Украины.Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за того, что нынешнего главу государства Джо Байдена не уважают.
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