СК вышел на след распространителей фейков о вмешательстве России в выборы в США

Следственный комитет (СК) в ходе расследования дела в отношении гражданина Колумбии, распространявшего фейки о спецоперации России на Украине, вышел на след группировки, имитировавшей вмешательство Москвы в выборы президента США в 2020 году.
Следственный комитет (СК) в ходе расследования дела в отношении гражданина Колумбии, распространявшего фейки о спецоперации России на Украине, вышел на след группировки, имитировавшей вмешательство Москвы в выборы президента США в 2020 году.
Свежие комментарии