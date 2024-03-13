Собянин: в городских колледжах появится 10 тыс. допмест для москвичей

Властями Москвы утверждена программа, предусматривающая увеличение на 10 тысяч числа бюджетных мест в городских коллежах для выпускников 9-х классов столичных школ, сообщил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.
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