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Аргументы и Факты

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Собянин: в городских колледжах появится 10 тыс. допмест для москвичей

Собянин: в городских колледжах появится 10 тыс. допмест для москвичей

Властями Москвы утверждена программа, предусматривающая увеличение на 10 тысяч числа бюджетных мест в городских коллежах для выпускников 9-х классов столичных школ, сообщил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.

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