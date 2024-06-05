Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Непослушники» 12+Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Мирон Вальц, Борис Каморзин, Олег Васильков Фото: «Глобал Фильм Дистрибьюшн» Продолжение успешной франшизы.
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