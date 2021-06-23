Обхохочешься

85 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • M T
    Осла, таким образом выбравшегося из колодца - даже ослом-то называть не хочется! :)Новые анекдоты
  • Юрий Бербек
    Они просто Прелесть!!!А у нас - масочны...
  • денис
    сексиНожки девушек (60...

Анекдоты дня (10 шт)

Анекдоты дня (10 шт)

1. - Тебе ещё нужно шило?- Мне уже нужны бинт и йод.2. Самое смешное в интернете – это мой счёт в банке.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Михаил Степанченко
Приходит парень в театральное училище поступать. Ему говорят: изобразите слона. Он подумал-подумал, вывернул карманы и говорит: хобот тоже показывать?
Михаил Степанченко
Поздно вечером собирается Красная Шапочка к бабушке в гости. Ее спрашивают: - Ты не боишься? - А че бояться, то? Дорогу я знаю, ceкc люблю!

Картина дня

наверх