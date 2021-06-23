Анекдоты дня (10 шт)

ОбхохочешьсяАнекдоты дня (10 шт)1. - Тебе ещё нужно шило?- Мне уже нужны бинт и йод.2. Самое смешное в интернете – это мой счёт в банке.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоПриходит парень в театральное училище поступать. Ему говорят: изобразите слона. Он подумал-подумал, вывернул карманы и говорит: хобот тоже показывать?Михаил СтепанченкоПоздно вечером собирается Красная Шапочка к бабушке в гости. Ее спрашивают: - Ты не боишься? - А че бояться, то? Дорогу я знаю, ceкc люблю!Комментировать
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