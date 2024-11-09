В Харькове прозвучал взрыв

Мэр Игорь Терехов в Telegram сообщил о прозвучавшем в Харькове взрыве на фоне воздушной тревоги. По его словам, в результате удара корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ) оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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