Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом под Новосибирском

В среду 22 января на трассе Р-254 в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП. Водитель автобуса Кемерово – Новосибирск не совладал с сильным ветром и метелью, в результате транспорт оказался в кювете.
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