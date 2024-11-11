Что в Белоруссии: «Красный день календаря» и «Надо!»

Юрий Ильинов Война США против России или мир: что выберет Трамп Распространено мнение, что США рассчитывали на Украину как на инструмент для сокрушения России. Но ставка делалась на быструю победу или, скорее, на отказ Москвы от достижения целей СВО после первых же неудач. Когда стало ясно, что быстрой войны не получится, Москва нашла резервы, сначала использовала охранные предприятия, затем частично отмобилизовалась, наладила систему рекрутинга в Вооружённые силы и достигла баланса на поле боя, чтобы перейти к эффективной обороне, а далее – достигла нужного превосходства для перехода к активной обороне, и в конце концов – перешла в наступление. Стратегия США по отношению к России Сейчас в период, когда в Америке проходит смена власти и новый президент не сформулировал изменений в стратегии США по отношению к России, мы слышим спекуляции на тему, что в общем Трамп продолжит прежнюю линию и его план завершения войны на Украине будет не выгоден России. Думаю, что стратегия США в отношении РФ не может строиться примитивно и, конечно же, она меняется по обстановке. В Вашингтоне изначально вряд ли ставили задачу уничтожить Россию посредством Украины. Главный удар США – это экономические санкции и международная изоляция России. Это нечто наподобие континентальной блокады, что устроил Наполеон Великобритании. Именно на них делался расчёт. Когда стало очевидно, что санкции не работают, а международная изоляция не удалась, Вашингтон решил сделать кровопускание России – вот здесь ему и понадобилась Украина как разрушительная националистическая идея. Скорее всего, Америка выработала многоступенчатую долгосрочную стратегию, в результате которой благополучная Европа превратится из цветущего сада (как её назвал Боррель) в сточную яму. И эту нищую Европу затем натравить на Россию, которую США стремятся обескровить в долгой войне и затем превратить в послушного вассала. Об уничтожении РФ и даже о её раздроблении речь не идёт. Американский истеблишмент вполне устраивала ельцинская Россия с её неразрешимыми внутренними проблемами и готовностью реагировать на любой окрик из-за океана. Чего США не успели сделать, так это создать для той страны враждебное окружение из бывших советских республик. Сейчас с приходом к власти в США Дональда Трампа есть сомнения, что Вашингтон по-прежнему будет делать упор на всестороннюю, неограниченную по времени военную поддержку Киева. Во-первых, Трампу некоторое время будет вообще не до внешнеполитических вопросов, ему предстоит долгая разборка с врагами внутри Америки. Готовится серьёзная зачистка от представителей демократической партии аппарата государственного управления, ключевых министерств и служб, в первую очередь силовых, финансовых и правоохранительных ведомств. Не укрепив тылы, Трамп, точнее, его команда, вряд ли ринется в разборки международные, где накопилось немало проблем из-за весьма агрессивной деятельности администрации Байдена. Продолжение антироссийской истерии в Европе Задача поссорить Москву и Европу решена лишь частично, процесс не завершён. Эту стратегию Трамп вряд ли будет существенно корректировать, она его в целом устраивает. Трамп обещал «снова сделать Америку великой». Европе он вообще ничего не сулил. Зная норов Трампа, Великобритания и Евросоюз сейчас испытывают определённый мандраж по поводу того, какую будущность им уготовил новый хозяин Белого дома. Тем более что следующие восемь лет после окончания каденции Трампа президентское кресло может занять другой республиканец, нынешний вице-президент Джеймс Вэнс. Как он отнесётся к европейским проблемам? Скорее всего, так же, как и его нынешний шеф – Трамп. В любом случае развод Европы и России потребует от администрации нового президента США много сил и времени. Однозначно, этот развод будет основан на антироссийской истерии, которую с подачи США Брюссель продолжит культивировать с новой энергией. К тому же Европа осознаёт, что ей весьма повезло: она без боя оттяпала у России Прибалтику, за половину которой Пётр Великий уплатил шведской короне 2 млн ефимков, помимо того, что отвоевал её силой. По праву Москва должна потребовать с Евросоюза эти деньги в пересчёте на нынешний курс Евро, да ещё с немалыми процентами. Получится кругленькая сумма – примерно 2 трлн Евро. Вернёмся к реалиям наших дней. Главной задачей США остаётся прикрытие себя Европой на случай ядерной войны. Следующей по важности для новой власти США является ближневосточная проблема. Третьей на очереди, требующей экстренного решения, является стратегия по отношению к Китаю. Получается, что украинским вопросом новая администрация Белого дома будет заниматься не так энергично, как об этом пишут многие СМИ, выдвигая различные сценарии, один страшнее другого для Москвы.

Юрий Ильинов Какие сценарии окончания войны на Украине обсуждает Запад Сейчас активно обсуждается проект, связанный с заморозкой конфликта и созданием буферной зоны. Украина должна отказаться от вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. Москву и Киев принудят сесть за стол переговоров, используя в качестве рычага военную помощь. То есть закочевряжится Киев – ему всё обрубят. Москва откажется от таких совершено невыгодных ей условий – Запад завалит Украину оружием и деньгами. Мало того, что в этом проекте нет ничего нового, его не удастся реализовать и он не ведёт к миру. Во-первых, Москва не приемлет ультиматумы, во-вторых, мы знаем, чего стоят обещания о непродвижении НАТО к горницам РФ. В-третьих, заморозка конфликта уже один раз была произведена посредством договоров «Минск 1» и «Минск 2». Москва не должна наступать на эти же грабли в третий раз. На этот счёт очень точно высказался более 500 лет назад Николо Макиавелли в своём трактате «Государь»: «Войны нельзя избежать, её можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника.» Вновь отложенная война позволит укрепить националистическую и разрушительную по природе идею Украинства и позволит Западу подготовить Украину к новой войне. Второй возможный проект новой администрации США Москва точно отвергнет. Он предусматривает выплату запредельно огромных репараций, возвращение к границам 2013 года и продолжение санкционного давления. Надо отметить резонные высказывания в унисон большого числа экспертов, что США могут в один прекрасный момент бросить Украину на произвол судьбы, как это произошло в 1975 году с проамериканским правительством Южного Вьетнама в Сайгоне, и совсем недавно в 2021 году США позорно бежали из Кабула. Чего хочет Трамп от Москвы Конечно же, Трамп не желает стать президентом, проигравшим войну. Поэтому ему выгодно списать все неудачи, связанные с Украиной, на своего предшественника и вывести американских силовиков, задействованных в этой войне, восвояси. Трамп вполне может согласиться с тем, что Украина является зоной интересов России, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно же, Трамп не был бы Трампом, если бы не выдвинул свои дополнительные условия Москве за эту услугу. И здесь как раз может найти коса на камень. Россия в лице своего лидера уже сыта по горло увещеваниями США и вновь на них не купится. Путин не откажется от стратегического договора с КНДР. А Трамп точно это потребует. И с Ираном Москва не пойдёт на разрыв отношений. Знаю взвешенный подход к дипломатической работе самого Президента РФ и российского МИДа. Скорее всего, эти требования нового лидера США спустят на тормозах или, во всяком случае, утопят в бесконечных разговорах на близкие темы, поскольку даже озвучивать ни к чему не обязывающие слова о возможности предательства своих союзников Москва явно не намерена. Пожелание внести раскол в отношения РФ и КНР Трамп неоднократно высказывал в ходе предвыборной гонки. Конечно же, об этом он наверняка заведёт разговор с Владимиром Путиным. Результат предсказуемо будет нулевым. Москва даже на нейтралитет не пойдёт в возможной военной конфронтации Вашингтона и Пекина. Впрочем, аккуратность и осторожность нужна во всём.