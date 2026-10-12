Россия столкнулась с необходимостью укрепления армии

Слова генерал-майора авиации в отставке Владимира Попова прозвучали как констатация очевидного: масштаб происходящего требует от России новых решений в сфере обороны и военного строительства.
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Для решения таких жизненно важных вопросов в период Великой отечественной войны создавался чрезвычайный орган, наделенный всей полнотой военной власти,-Ставка Верховного Главнокомандующего!