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Пронедра

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Россия столкнулась с необходимостью укрепления армии

Россия столкнулась с необходимостью укрепления армии

Слова генерал-майора авиации в отставке Владимира Попова прозвучали как констатация очевидного: масштаб происходящего требует от России новых решений в сфере обороны и военного строительства.

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Betahon

Для решения таких жизненно важных вопросов в период Великой отечественной войны создавался чрезвычайный орган, наделенный всей полнотой военной власти,-Ставка Верховного Главнокомандующего!