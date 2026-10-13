Гиперзвук для штурма «Запорожстали»? Почему Россия уже долгое время не использует «Кинжалы» Запад и Украина гадают: почему русские давно перестали применять в зоне СВО свои гиперзвуковые ракеты.
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