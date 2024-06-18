Стало известно, какие смартфоны Google останутся без обновления до Android 15

Портал iXBT.com опубликовал Google Pixel модели, которые не получат обновление до Android 15. Они включают: Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3XL, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL, а также Pixel 4a 5G.