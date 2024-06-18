На Досуге
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На Досуге

101 подписчик

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Половина из этих красавиц просто клоны: одинаковые брови, одинаковые накладные ресницы, одинаковая штукатурка на лице...Фото красивых дев...
  • Алексей Bristlie
    Тема сисек не раскрыта.😒Фото симпатичных ...
  • Александр Мостовой
    В последнем факте не хватает "Ь"?14 увлекательных ...

Стало известно, какие смартфоны Google останутся без обновления до Android 15

Стало известно, какие смартфоны Google останутся без обновления до Android 15

Портал iXBT.com опубликовал Google Pixel модели, которые не получат обновление до Android 15. Они включают: Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3XL, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL, а также Pixel 4a 5G.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх