В Бангладеш задержаны двое подозреваемых в причастности к сети, отправлявшей граждан страны в Россию для участия в боевых действиях между Россией и Украиной, 14 октября сообщает The Business Standard со ссылкой на командира специального подразделения полиции SRB-10 Мохаммада Асадуззамана.
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