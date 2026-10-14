В Бангладеш задержаны двое подозреваемых в причастности к сети, отправлявшей граждан страны в Россию для участия в боевых действиях между Россией и Украиной, 14 октября сообщает The Business Standard со ссылкой на командира специального подразделения полиции SRB-10 Мохаммада Асадуззамана.