Как посмотреть, сколько памяти свободно на айфоне

Три простых способа на выбор. Объём встроенного хранилища даже в базовых версиях смартфонов растёт, но вместе с ним увеличивается и размер фото, видео и файлов прошивки, а значит, проблема с быстро заканчивающимся свободным местом никуда не девается.
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