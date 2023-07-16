ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с моря: что происходит в Крыму

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это лишь только подтверждает, что хохлов надо лишить выхода к морю, а так же всех нефтегазотрубопроводов и т.д. Все под контроль России и в лучшем случае, оставить хохлостану какой нибудь хуторок и пусть там государствуют.... Хотя они в ЕС хотят, так пусть там и процветают....