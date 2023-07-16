Царьград

5 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Осмелюсь спросить, по деревням ездят газели с джигитами и собирают металолом. Их деятельность кто-нибудь собирается к...В России запретил...
  • Виталий Цуканов
    Амерожидоконкистадоры в стране «у». ТаариНацизм в прошлом,...
  • Сергей Медведев
    Почему поток поставляемого оружия для пана зе до сих пор не иссяк?Почему российские ракеты не летят в сторону аэропор...Русские разбомбил...

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с моря: что происходит в Крыму

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с моря: что происходит в Крыму

В готовность приведены все городские службы, власти просят сохранять спокойствие. Вооружённым силам удалось сбить 8 машин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это лишь только подтверждает, что хохлов надо лишить выхода к морю, а так же всех нефтегазотрубопроводов и т.д. Все под контроль России и в лучшем случае, оставить хохлостану какой нибудь хуторок и пусть там государствуют.... Хотя они в ЕС хотят, так пусть там и процветают....
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх