Тамбовчане смогут наблюдать яркий звездопад 17 и 18 ноября

Тамбовчане смогут наблюдать за самым ярким звездопадом осени - метеорным потоком Леониды. Его пик придётся на 17 ноября около 15:00 мск, ожидается около 15 метеоров в час в зените, сообщает Московский Планетарий.
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