Путин сделал президенту Сербии историческое предложение

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Текст: Дмитрий Бавырин Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани.
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