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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил «Оренбургу» в Кубке России

Павел Полех забил первый гол за основную команду « Спартака ».  16-летний вингер поразил ворота « Оренбурга » на 84-й минуте матча первого тура Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм).

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