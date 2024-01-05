Популярность Granblue Fantasy Versus: Rising заставила организатора турнира ввести огран...

Популярность Granblue Fantasy Versus: Rising заставила организатора турнира ввести ограничение на количество участниковНовый файтинг Granblue Fantasy Versus: Rising от Cygames и Arc System Works, похоже, привлекает большое внимание файтинг-сообщества.
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