Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    "Знать Моська то сильна, коль лает на слона!"Стармер потребова...
  • наталья никифорова
    Мал клоп, да вонюч. Более злобных и мерзких шавок чем прибалтийские "вымираты" во всем мире не сыскать. Так и норовят...AT: провокации Эс...
  • Алла Головач
    Ну привела бы сначала себя в порядок, видок как будто на полевые оаботы собралась, косыночку забыла напялитьГлава МИД Финлянд...

ТАСС: мужчины от 30-50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту

ТАСС: мужчины от 30-50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту

Туристы мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту самолетов. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря в беседе с ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Пить меньше надо.
Ответить
15 час.
наверх