ТАСС: мужчины от 30-50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту

Туристы мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту самолетов. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря в беседе с ТАСС.
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