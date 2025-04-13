ТАСС: мужчины от 30-50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту

Туристы мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту самолетов. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря в беседе с ТАСС.