35-летняя Нино Нинидзе спровоцировала слухи о свадьбе со своим бойфрендом Михаилом Кремером. В прошлом году актёр сделал возлюбленной предложение.
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