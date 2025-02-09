Как получить пенсионные накопления умершего родственника: новые правила и порядок действий Ирина ВальковаПенсионные накопления – важная часть финансовых активов гражданина, которые могут быть переданы наследникам в случае его смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии