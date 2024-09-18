Бородина и Сердюков дали ответ на вопрос о своей свадьбе

Ведущая сияла от счастья рядом с возлюбленным. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиКсения Бородина впервые пришла на светскую вечеринку в компании своего нового избранника Николая Сердюкова.
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