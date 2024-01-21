Певица Ольга Бузова призналась, что 2023 год принес ей много разочарования

Певица Ольга Бузова в своем Instagram опубликовала пост в честь собственного дня рождения. "Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем… Но я знаю, что Бог не дает нам испытания, которые мы бы не смогли пройти.
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