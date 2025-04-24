Лавров: Трамп понимает необходимость устранения причин конфликта на Украине

Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу CBS Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины конфликта на Украине, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.
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