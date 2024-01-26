Депутат на примере женщин объяснил необходимость тонировки передних боковых стекол

Ярослав Нилов указал, что водители и пассажиры соседних машин не должны видеть, что происходят в вашем автомобиле Водителям необходимо разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей, поскольку это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, сказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Ярослав Нилов.
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