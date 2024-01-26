Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • star
    это что =провокация?Патриарху кто-то подсказал?Это сыграет на руку нашим врагамПатриарх Кирилл п...
  • Терехов Олег
    Реально мыслящему человеку давно понятно что нужно объявление военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Хва...Всеобщую мобилиза...
  • Виктор Минин
    Это что, шутка такая?Патриарх Кирилл п...

Депутат на примере женщин объяснил необходимость тонировки передних боковых стекол

Депутат на примере женщин объяснил необходимость тонировки передних боковых стекол

Ярослав Нилов указал, что водители и пассажиры соседних машин не должны видеть, что происходят в вашем автомобиле Водителям необходимо разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей, поскольку это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, сказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх