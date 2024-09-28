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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Рылов из «Амура» проводит 800-й матч в КХЛ. Защитник играл за ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ак Барс» и другие команды

Юбилейной стала игра в Хабаровске против «Торпедо» (1:4, второй период). 39-летний защитник по ходу карьеры выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Динамо» Москва, «Металлург», «Спартак» и «Автомобилист».

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