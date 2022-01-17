Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовали учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский

Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовали учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский

Военнослужащие усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.

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