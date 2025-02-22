Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

За переговорами делегаций России и США в Эр-Рияде последует личная встреча глав государств.Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начата, потребуется напряжённая работа, сейчас она в начальной стадии, рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.