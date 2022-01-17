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14 простых дизайнов ногтей ко Дню Святого Валентина для самого милого маникюра

14 простых дизайнов ногтей ко Дню Святого Валентина для самого милого маникюра

Собираетесь ли вы на свидание или остаетесь дома, чтобы посмотреть любимый сериал — этот маникюр на тему дня Святого Валентина будет идеальным для любого случая! Простые, но креативные ногти легко воссоздать дома, потратив совсем немного времени.

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