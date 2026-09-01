ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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За январь — июль в московском метро запустили 10 поездов с тематическим оформлением

В московском метро за семь месяцев 2026 года, с января по июль, запустили десять тематических составов.

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