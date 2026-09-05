Песков: Путин распорядился приостановить удары по Киеву на три дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решили прекратить удары по Киеву на три дня.
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