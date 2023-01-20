"Известия": Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Toyota в конце 2022 года возобновила поставки в Россию запчастей, не попавших под санкции. Вместе с этим российская дочка компании разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые эти ограничения все же распространяются.
Toyota в конце 2022 года возобновила поставки в Россию запчастей, не попавших под санкции. Вместе с этим российская дочка компании разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые эти ограничения все же распространяются.
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