smi.today

4 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nazim Ярмагомедов
    В начале 80 -х за границей мне попалась на руки этот пасквиль на СССР.Прочитал до 14 страницы и забросил.Скучно и оме...Депутат Госдумы В...
  • лина любимцева
    Дела - ВОТ ОТВЕТ Пригожина!!!Даже не думайте: ...
  • лина любимцева
    У этих ТУПЫХ европейцев (теперь ге"опейцев) ОДНА ДОРОГА - В АД!!РИА Новости: Евро...

"Известия": Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

"Известия": Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Toyota в конце 2022 года возобновила поставки в Россию запчастей, не попавших под санкции. Вместе с этим российская дочка компании разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые эти ограничения все же распространяются.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх