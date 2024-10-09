Крымский казачий круг

Крымские казаки намерены не словом, а делом постоять за православную веру, отечество и народ. В Симферополе 5 октября 2024 года на территории войскового храма церковного комплекса святителя Стефана Сурожского прошел Совет Атаманов ОКО «Крымский казачий округ» Черноморского казачьего войска.
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