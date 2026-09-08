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Царьград

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Джо Байден завершает мемуары, несмотря на онкологию

Джо Байден завершает мемуары, несмотря на онкологию

Джо Байден сообщил об успешной лучевой терапии онкологии и продолжает работу над мемуарами. Он выразил благодарность врачам и призвал американцев регулярно проверяться с 50 лет.

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