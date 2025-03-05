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Как воевали «Ночные ведьмы» или «Дунькин полк», единственный женский полк Второй мировой

Как воевали «Ночные ведьмы» или «Дунькин полк», единственный женский полк Второй мировой

«Немцы называли нас „ночными ведьмами“, а ведьмам было всего от 15 до 27 лет». Отголоски Второй мировой полнятся историями о храбрых мальчишках-школьниках, сбежавших на фронт, но немало среди героев войны было и женщин.

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