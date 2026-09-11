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Как меня на собеседовании назвали «возрастным кандидатом» и что из этого вышло

Как меня на собеседовании назвали «возрастным кандидатом» и что из этого вышло

Есть особая категория собеседований, после которых выходишь с ощущением, что тебя измерили не по профессиональной линейке, а по какой-то другой шкале.

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