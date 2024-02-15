Ученые США создали синтетический антибиотик, уничтожающий многих “супермикробов”

Американские ученые-биохимики создали синтетический антибиотик кресомицин, который способен уничтожать стойкие к действию других лекарств штаммы синегнойной палочки, золотистого стафилококка и многих других "супермикробов" Статья полностью.
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