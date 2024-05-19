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Давайте объективно посмотрим, а чем же так плоха Любимова? На посту министра культуры?

Давайте объективно посмотрим, а чем же так плоха Любимова? На посту министра культуры?

Ингвар Коротков "В функции министерства входит финансовая поддержка культурных проектов. Оно выделяет государственные деньги на съемки кино, театральные постановки, организацию выставок, концертов и фестивалей.

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Комментарии
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Гена Саваторов
одна дура медицину угробила, другая культуру похоронит.
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