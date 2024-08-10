Западный военный блогер оценивает успехи ВСУ в Курской области как скромные

Объединенная войсковая группировка, основу которой составляет войсковое соединение «Север» ВС РФ, продолжает уничтожение и частично вытеснение вторгшихся ранним утром 6 августа на территорию Курской области украинских боевиков.
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