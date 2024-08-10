НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Западный военный блогер оценивает успехи ВСУ в Курской области как скромные

Западный военный блогер оценивает успехи ВСУ в Курской области как скромные

Объединенная войсковая группировка, основу которой составляет войсковое соединение «Север» ВС РФ, продолжает уничтожение и частично вытеснение вторгшихся ранним утром 6 августа на территорию Курской области украинских боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх