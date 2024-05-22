Подростки за деньги подожгли релейный шкаф на железной дороге Кузбасса

Трое подростков совершили поджог на железной дороге в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
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