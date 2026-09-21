Лекция «Гоголь у доски»

Лекция посвящена периодам жизни Гоголя, когда будущий великий писатель только формировал свои взгляды, учился, пробовал себя в разных сферах и искал своё место.
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