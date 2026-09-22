Baza: В России за 5 лет число кладбищ сократилось на 9548

В России участились случаи незаконных захоронений на кладбищах из-за ошибок документов. Проблемы с учётом старых могил и недостаток свободных мест ведут к конфликтам.
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