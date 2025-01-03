Белоруссия зарегистрировала противоопухолевый клеточный продукт

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Противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров впервые зарегистрирован в Белоруссии. Сообщившее об этом издание «Медицинский вестник», отмечает, что технология разработана специалистами Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.