Белоруссия зарегистрировала противоопухолевый клеточный продукт

Противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров впервые зарегистрирован в Белоруссии. Сообщившее об этом издание «Медицинский вестник», отмечает, что технология разработана специалистами Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.
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