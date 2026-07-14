Перу: По меньшей мере один транспортный работник был ранен в результате двух отдельных вооруженных нападений, направленных на межпровинциальные автобусы компании Dorado возле пункта взимания платы за проезд в Пуэнте-Пьедра и автобусной остановки Fundición в районе Пуэнте-Пьедра, Лима, ранним утром по местному времени.