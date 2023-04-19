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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на двадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1000 =Божественный Закон: когда большинство людей узнаёт о чём-либо и желает этого – так и происходит! = Важно: меньше говорить, а больше делать; слова покажут наш ум, но действия — нашу значимость=Видят то, что могут, а не Истину - живую и вечно движущуюся в Святая Святых Сердца =Воистину счастливые люди - это те, которые служат людям, которые забыли про себя = Все чувства и все эмоции есть разные виды Энергии, которыми вы обмениваетесь в этом Мире = Всё, что вы наблюдаете вокруг, приглашено туда вами.

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