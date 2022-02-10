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Воинственность британского премьера "зашкалила"

Воинственность британского премьера "зашкалила"

Борис Джонсон намерен предложить возглавляемому США блоку НАТО увеличить численность британских войск в Эстонии, развернуть дополнительные самолеты Королевских ВВС (RAF) в Южной Европе и корабли Королевского флота в Восточном Средиземноморье.

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