Воинственность британского премьера "зашкалила"

Борис Джонсон намерен предложить возглавляемому США блоку НАТО увеличить численность британских войск в Эстонии, развернуть дополнительные самолеты Королевских ВВС (RAF) в Южной Европе и корабли Королевского флота в Восточном Средиземноморье.
Борис Джонсон намерен предложить возглавляемому США блоку НАТО увеличить численность британских войск в Эстонии, развернуть дополнительные самолеты Королевских ВВС (RAF) в Южной Европе и корабли Королевского флота в Восточном Средиземноморье.
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